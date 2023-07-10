許瑋甯曾慰問李玟：她跟我說會好的

第25屆台北電影節頒獎典禮前晚圓滿結束，得獎結果塵埃落定，王柏傑榮登影帝，他領獎時激動爆粗說「Fxxk」，台下哄堂大笑，及後他表示：「感謝導演，你的信任給予我很大的空間，這個獎是我跟你一起的。」其領銜電影更成為當晚大贏家，擸走「最佳導演」、「最佳美術設計」、「傑出技術」及「最佳視覺效果」共5項大獎，至於影后則由陸小芬憑《本日公休》拿下。

頒獎禮星光熠熠，出席的包括柯震東、林柏宏、宋芸樺、許瑋甯及林志玲老公AKIRA等。許瑋甯以清爽短髮新形象示人，穿黑色透視長裙上陣，美腿成為焦點，問到老公邱澤可喜歡其短髮Look，她甜笑放閃：「他覺得我怎樣都漂亮。」她提到曾為李玟拍MV，2月時曾跟對方聯絡：「她當時跟我說會好的。」大讚李玟善良、很會照顧人，對她不幸離世感難過，希望她在另一個世界沒有病痛，開心當個天使。

AKIRA爆林志玲享受做主婦 同場的王陽明偕陳庭妮擔任頒獎嘉賓，問到波友「黑人」陳建州的近況？他欲言又止：「沒有甚麼……需要幫他說話。希望有空可以關心他一下。」同樣擔任頒獎嘉賓的「國民姐夫」AKIRA，要在台上一口氣說出提名名單，問他事前是否請太太林志玲惡補？他坦言：「也不是特地在家要學，而是參加這樣的活動，本來就該好好了解這些作品，希望有機會演出台灣電影。」問到拍電影會否請太太演出？他指太太希望做多留在家中的主婦，但不確定將來的事，如有好機會或她願意也可考慮。