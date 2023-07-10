7月10日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月10日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
莊思敏Big波暢泳
天時暑熱，莊思敏一於游水降溫。
藝人莊思敏早前在劇集《一舞傾城》飾演「魚旦媽」成功引起觀眾注意，接下來她將參演新劇《神耆小子》。日前她到泳池暢泳消暑，換上泳衣展示美好身段，豐滿上圍令人眼前一亮，網民留言笑指：「泳衣包不住，就跌出來啦！」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230710-0710_00282_045/莊思敏Big波暢泳
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc