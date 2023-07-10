娛樂

莊思敏Big波暢泳

天時暑熱，莊思敏一於游水降溫。 天時暑熱，莊思敏一於游水降溫。
天時暑熱，莊思敏一於游水降溫。
藝人莊思敏早前在劇集《一舞傾城》飾演「魚旦媽」成功引起觀眾注意，接下來她將參演新劇《神耆小子》。日前她到泳池暢泳消暑，換上泳衣展示美好身段，豐滿上圍令人眼前一亮，網民留言笑指：「泳衣包不住，就跌出來啦！」
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