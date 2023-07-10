公然多謝舊女友 陳家樂陪老婆走埠 怕新鮮感不保

藝人連詩雅（Shiga）日前在社交網發文鬧出風波，其老公陳家樂昨日出席活動時對此不欲多談，但透露Shiga近日落力準備演出，壓力頗大。他打算做「跟得老公」，陪對方走埠登台，認真體貼。

家樂與泳兒昨日出席慈善活動，家樂轉換形象，染了一頭金灰髮，他笑說：「知道今日同泳兒出席活動，想襯番佢！其實我係同髮型師研究後決定試新嘢啫！（連詩雅有乜反應？）佢幾鍾意，其實之前拍電影試過噴類似嘅顏色上頭，當時佢反應唔錯。」

提到Shiga日前在社交網發文鬧出風波，家樂表示：「佢公司已經作出咗處理，我唔再評論喇。（太太有冇唔開心？）佢專注緊準備，落力練歌，反而希望佢多啲休息，我唔想喺屋企聽佢唱太多。」他補充指是太太與同事溝通出現問題，可能有所誤會，而社交平台由其同事代為負責，目前太太唯一可做的就是專注工作：「除咗內地，嚟緊佢都傾緊去馬來西亞，甚至美加演出，真係好緊張。我希望到時盡量陪住佢出騷，積極考慮緊盡量去晒咁多個站，所以先唔想佢喺屋企練歌，希望保持新鮮感。」

預告再戰樂壇 談到之後的工作安排，他透露將再戰樂壇：「會做啲同音樂有關嘅嘢，已經決定跟泳兒嘅歌唱老師上堂。」記者即指泳兒變身師姐，她笑說：「咁我都去學演戲，做佢師妹！」家樂透露其實以往有一起上演技班。問到泳兒覺得家樂歌聲如何？她說：「佢結婚嘅時候都有唱歌，覺得佢情感行先，咁唱歌要有感情嘛。」談到當初參加「新秀」入行，家樂靦覥表示：「當時係啲同學同以前嘅女朋友幫我報名，佢哋話我唱歌係全校最好聽嘅，多謝佢哋間接令我入咗行。」