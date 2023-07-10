視后都有失準時 江美儀做主持 發台瘟狂食螺絲

視后江美儀前晚為慈善騷任嘉賓主持，沒料老貓燒鬚瘋狂食螺絲，在鏡頭前表現嚴重失準，連自己也不禁擰晒頭，事後亦怪責自己經驗不足，承諾下次定必做得更好。

藝人江美儀、李幸倪（Gin Lee）、王灝兒（JW）等前晚為無綫慈善節目《明愛暖萬心》演出，擔任嘉賓主持的江美儀老貓燒鬚，在節目尾段嚴重「發台瘟」，拿着講稿卡也頻食螺絲，多番停頓，連自己都忍不住搖頭，接近尾聲時更有如「離魂」一樣，相當「甩咳」，不少網民留言討論其表現。

江美儀完騷後受訪，坦言很無奈：「節目Overrun咗，要Cut兩頁紙（講稿），本身已經背好晒稿，一Cut就不知所措，怪自己經驗不足。完騷時阿姐（汪明荃）都有了解，佢都覺得難背，得我一個上台係一個考驗，我畀自己70分，下次會再做好啲！」之後她亦有在社交網發文致歉。

JW否認朱敏瀚挨膊 至於JW與朱敏瀚早前上載挨膊頭親密片，她再度解畫：「短片有我、朱仔同陳瀅，唔知點解報道會變咗得我同朱仔同框，只係角度問題，朱仔冇挨落我膊頭。睇咗報道都唔開心，我有同男友解釋！不過我哋嘅愛情係堅定不移，仲昇華去另一境界。」同場的Gin則首度演繹新歌，望藉此帶出正面訊息，談到「愛徒」炎明熹（Gigi）在社交網發文悼念李玟，並表示哭了很久，Gin表示：「有傳短訊畀佢。（佢就嚟DSE放榜。）我都戥佢緊張，期待收到佢好消息，相信佢付出咗好多心機去考試。」

而《中年好聲音》的李佳及羅啟豪，表示有慰問隊友兼李玟二家姐李思林，並透露約3周前曾見過李玟，當時對方沒有異樣，還一起唱歌。