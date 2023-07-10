中娛星動：觀眾睇厭「擘大眼」演技 Baby新劇收視差 仆開有條路

女星Angelababy主演的新劇近日開播，其「擘大眼」演繹方式再成為熱話，結果收視和口碑同告仆直！身在巴黎的她「仆開有條路」，掛住影相差錯腳險仆。

Baby出道至今憑標致臉孔迷倒不少宅男，但演技則不時被網民批評！最近她主演的新劇《塵緣》播出，其中一場重頭戲，她雙眼飽含淚水，手握寶劍刺向對手，演繹內心充滿矛盾的感情，但結果被網民批評表情生硬，以致該劇整體收視和口碑均欠佳。

傳執劉詩詩二攤 有傳《塵緣》耗資7千萬元人民幣（約7千6百萬港元）拍攝，原屬意邀彭于晏與劉詩詩合作，但最終未能成事，改由Baby及馬天宇接棒。劇集開播後因Baby的喊戲引起網民熱議，有指她仍改不了「擘大眼」式演技，令觀眾難以接受，而男主角馬天宇的演技也遭批評，加上劇情老套，網民紛紛棄劇！

其實自2016年開始，Baby主演的古裝劇《孤芳不自賞》播出後，演技已飽受詬病。至2020年，她以配角演出網劇《摩天大樓》，劇中的喊戲獲不少網民讚有進步，稍為挽回口碑，可惜她往後的演出幾乎都以「喊戲」做話題，令觀眾睇厭。

另外，近日Baby在巴黎出席品牌活動，趁空餘時間四處吃喝玩樂。她穿上豹紋露腰小背心及牛仔迷你裙，雖然已34歲又是一子之母，但依然充滿少女味。未知是否太投入影相，她在食肆門口擺甫士時，竟然沒留意梯級，結果輕輕一仆，幸好她身手敏捷，未有出醜人前。