中文台節目表 翡翠台
9:00 藝文誌（S）
9:30 新貓狗寵物街（S）（粵／日麗音）
10:00 花漾精靈（S）（粵／日麗音）
10:30 問問Master Joe（S）
11:00 講清講楚
11:30 尋找家香味（S）及宣傳易
12:00 吾淑吾食澳洲篇（S）
1:00 午間新聞（S）
1:15 娛樂大家10點半（S）
2:20 讀心專家（S）
3:20 甜心先生及勁歌推介
4:00 多啦A夢（S）
4:30 Hands Up（S）
5:00 喜羊羊與灰太狼之運動英雄傳筐出勝利（S）（粵／普麗音）
5:15 激爆世紀樽甲彈蓋人DX（S）（粵／日麗音）
5:30 櫻桃小丸子（S）（粵／日麗音）
6:00 老廣的味道第四季（S）
6:30 六點半新聞報道（S）及天氣報告（S）
7:00 星期日檔案（S）（粵／普麗音）及科技探索城市創新動
7:30 警聲百二秒
7:35 東張西望
8:00 愛．回家之開心速遞（S）
8:30 思家大戰（S）
9:00 2023香港小姐競選終極面試（S）
10:30 J Music（S）及娛樂頭條
11:15 晚間新聞（S）
11:30 天氣報告（S）及科技探索城市創新動力
11:35 老馮日記（PG）（S）
12:30 宣傳易
12:35 東張西望（S）
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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