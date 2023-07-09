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三上悠亞最後一露
日本暗黑天后三上悠亞從良踏入倒數階段，下月16日30歲生日便退出AV界，結束長達8年的AV女優生涯。臨別秋波，她宣布下月18日推出最後全裸寫真集《Last your...》作為紀念。
早前她低調到泰國拍攝，在芭堤雅的海灘與豪華Villa內展示完美性感胴體，為粉絲留下最後的美好回憶。
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