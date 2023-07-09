一票難求 加開座位 TWICE唱爆北美 5萬歌迷High到震

TWICE出道近8年，其第5次世界巡唱《READY TO BE》今年4月在韓國首爾揭開序幕，最近終於唱到北美。本月6日在美國紐約近郊的新澤西州大都會體育館開騷，5萬座位全部坐滿，全場High爆。今次是她們相隔約一年再在紐約開演唱會，她們更搶先BLACK PINK一步，成為首隊在該場館開騷的韓國女團。

後台搞鬼合照

有消息指演唱會門票火速售罄，主辦方兩度加開座位，證明TWICE在當地人氣勁爆。她們今日移師到亞特蘭大演出，是北美巡唱的最後一站，而巡唱將於9月再度展開，她們會先後在新加坡、英國、法國、德國、泰國、菲律賓及日本等演出。隊長志效前日在社交網上載後台照，穿上白色露臍裝及粉紅色短裙騷事業線和美腿，定延則上載9名成員一起拿着手燈的合照，其中Momo調皮地擺出伸脷表情，娜璉則扁嘴舉V。