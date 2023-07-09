王敏奕客串MV 犧牲假期 李幸倪情緒複雜考演技

「實力唱將」李幸倪（Gin Lee）回歸最強的歌路，推出第3首派台歌《企好》，獲填詞人Wyman相贈「八字真言」，她說：「佢叫我『記住挺直腰骨企好』，好多時我哋遇到一啲挫折，唔開心，失戀又好、工作或家庭又好，好多時都會垂頭喪氣，但希望大家聽到呢首歌可以互相鼓勵，我哋一齊撐落去，同時要珍惜、關心眼前人。」

聽歌投入角色 Gin已多年未有拍攝帶劇情的MV，而今次角色要挑戰多種複雜情緒，所以拍攝前幾天開始緊張，她謂：「要表達女主角經歷嘅痛苦、不捨，佢好鍾意對方，但係要放低，面對委屈、背叛。為咗呢場戲，我真係有認真思考角色嘅背景，要經歷呢樣嘢會有乜嘢嘅心情。」初時她還擔心未能入戲，但一聽歌便可捕捉感覺，再投入角色中。

她又特別鳴謝客串MV的王敏奕（Venus）、陸駿光及盧鎮業，尤其是專程縮短假期改機票回港的Venus，而Venus則說：「首先因為覺得呢首歌好好聽，睇咗個故事之後，覺得呢個MV好empowering，我好想成為呢個角色，好想有機會參與。」