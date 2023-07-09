張惠妹含淚清唱悼好友 炎明熹哭別李玟：永遠忘不了你

國際天后李玟日前因抑鬱症輕生，結束48載燦爛人生，華人社會無不悲慟。李玟去年參加《聲生不息》與炎明熹成為莫逆之交，炎明熹得知對方噩耗後哭成淚人，永不忘記對方每一句叮囑。而台灣天后張惠妹開騷時含淚獻唱悼好友，場面感人。

李玟（CoCo）日前突然離世，令愛惜她的親友及歌迷難以接受。炎明熹（Gigi）與曾比特去年到內地參加音樂節目《聲生不息》時認識CoCo，兩人均於社交網發文悼念前輩。Gigi上載與CoCo的合照，表示知道對方離世消息後爆喊：「原諒我哭了很久，今天終於鼓起勇氣。CoCo姐：我永遠忘不了你，忘不了第一次見面時，你給我那個大大力的擁抱，忘不了你緊緊拖住我的手，忘不了你認真地跟我說的話，很多很多的話，更不會忘記你對我的叮囑，給我的溫暖，親愛的CoCo姐，你永遠在我心裏，我會永遠想着你。」CoCo生前大讚Gigi有才華，將來有望成為樂壇一姐。至於曾與CoCo合唱《Monica》的曾比特，將社交網頭像轉為黑色，表示很懷念對方，形容與CoCo的關係似家人。

政府為CoCo辦告別儀式 而台灣天后張惠妹前晚在新加坡開騷，唱到一半時沉重表示：「接下來這首歌，我要唱給一個人聽。」她清唱了李玟的成名作《我依然是你的情人》，期間忍不住落淚，她感性說：「我們都要好好的，好嗎？」場面感人。

近日有傳不少粉絲致電CoCo丈夫Bruce的公司，希望了解偶像死因，CoCo二姊李思林昨日在社交網發文，指Bruce已不在該公司工作，叫大家不要打錯電話。李思林昨日接受本報訪問時表示：「對於Bruce的問題不願置評，No comment。」她又接受台媒訪問，指CoCo的告別儀式將在香港舉行，問到是否已選好告別式遺照？她說：「有正式的告別儀式會通知，是政府安排的，不能透露時間。」

另外，昨日網上流傳疑似Bruce的社交網帳戶截圖，在簡介寫上：「I was always nice to her. Rest in peace my dear wife Coco Lee.（我一直都對她很好，願你安息，我親愛的妻子李玟）」引起網民熱議。而CoCo的兩位繼女至今仍未發聲，並注銷了社交網帳戶，但有網民透露半個月前在英國遇上CoCo繼女Rachel，當時她表示身為CoCo的繼女感自豪：「她很棒！」