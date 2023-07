張惠妹含淚清唱悼好友 炎明熹哭別李玟：永遠忘不了你

另外,昨日網上流傳疑似Bruce的社交網帳戶截圖,在簡介寫上:「I was always nice to her. Rest in peace my dear wife Coco Lee.(我一直都對她很好,願你安息,我親愛的妻子李玟)」引起網民熱議。而CoCo的兩位繼女至今仍未發聲,並注銷了社交網帳戶,但有網民透露半個月前在英國遇上CoCo繼女Rachel,當時她表示身為CoCo的繼女感自豪:「她很棒!」