馮盈盈特訓港姐口才 黃泳嘉壓力爆煲淚崩 佳麗攬住喊

早前《2023香港小姐競選》22位準佳麗接受一連串口才、Catwalk訓練，當馮盈盈與林盛斌教口才時，黃泳嘉突然壓力爆煲，當場淚崩，其他準佳麗即被感染攬住一齊喊，令訓練場瞬間變成淚海！而郭珮文因遲到激嬲陳嘉容，被對方當面斥責！

無綫節目《2023香港小姐競選 終極面試》終極篇，22位晉級準佳麗接受評審團嚴格考核，眾準佳麗率先接受口才挑戰，由於今屆加入AI元素，考驗準佳麗的問題全來自ChatGPT，題目亦相當趣怪，包括「如果你有一百個檸檬，你會點做？」、「如果外星人嚟到地球，你會點樣同佢解釋地球人嘅自拍文化？」等，有準佳麗急智十足答得有紋有路，但亦有人被指答非所問，連無綫總經理曾志偉都忍不住笑言：「好犀利，佢可以完全答咗另外一樣嘢！」

除了口才挑戰，佳麗還接受化妝、Catwalk訓練，口才訓練由師姐馮盈盈及林盛斌（Bob）擔任導師，當阿Bob邀請黃泳嘉做示範時，她竟突然緊張淚崩，令其他準佳麗亦被感染喊埋一份，一班準佳麗摟作一團互相安慰。

郭珮文例遲激嬲陳嘉容 Catwalk訓練則由名模陳嘉容擔任導師，嘉容對着一班準佳麗極為嚴格，其中鄧凱文表現不合格行到「操兵咁款」，遭嘉容下令行到合格為止，嘉容更爆出一句：「記唔記得腳踭落地先呀，我最後一次講㗎喇，落選唔關我事！」訓練期間發生小插曲，郭珮文因遲到激嬲嘉容，嘉容不客氣謂：「你又遲到喎，點解唔早啲出門口呀？」整個訓練過程都相當嚴格。

雖然準佳麗在受訓期間要接受不同挑戰，壓力巨大，不過熱門之一王敏慈卻甚懂減壓之道，不時在社交平台甫出靚相及影片，擺吓靚甫士自娛一番外，亦可為自己拉吓票，一舉兩得。

佳麗攬埋一齊喊。 黃泳嘉 郭珮文遲到被斥責，一臉尷尬。