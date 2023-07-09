為MIRROR打頭陣 Jer開騷跳唱送驚喜 陳蕾抱病助陣

去年7月男團MIRROR紅館演唱會發生墮屏事故，時隔一年重啟演唱會，各子移師其他場館逐個開騷，前晚由Jer打頭陣，展開一連4場個人演唱會，頭場嘉賓陳蕾帶病照唱，獲Jer高度照顧，一個變小王子，一個化身月之女神，極之合襯。

MIRROR成員Jer在會展舉行一連4場個人演唱會，舞台設計以宇宙為主題，T字形舞台，兩邊各有大屏幕，台上有一大一小代表星球的球體，亦有升降台，Jer曾走上10幾呎高的球體頂獻唱，個唱共有22首歌，當中13首是他出道至今的歌，其餘9首是別人的歌。

Jer是團中公認唱得之人，開場唱《從零開始的新世界》和《MM7》時難得表演跳舞，唱罷講笑問歌迷是否有期待和驚喜，如果想再看跳舞可以走先，因為就只有兩首跳唱，十分搞笑。他感謝一直支持他的歌迷，有歌迷專登從外國飛來港支持，令他感到欣慰。唱到《坐看雲起時》，他提到朋友離世特別傷感：「我錄《坐看雲起時》5、6次都未有感受，直至經歷我朋友件事，送畀天上嘅你，希望你睇到，我代你唱畀你老公聽。」

擔心未能應付演唱會 Jer與陳蕾合唱她的《凡星》，兩人同樣穿得一身白色，十分合襯，陳蕾講笑：「你今日係小王子，我係月之女神。」Jer就讚她似仙女，表示很喜歡她，希望日後多合作，並感謝她抱病出席，之後細心拖着護送她下台。原來他和陳蕾同樣氣管較弱，經常會交流養聲心得，Jer也擔心自己未能應付4場演唱會。他提到公司高層魯庭暉看過他綵排後，發短訊稱讚：「佢話喺10年前做Eason演唱會時候曾經幻想過自己可以做一個星，喺台上面唱到一個Theme嘅演唱會，佢話10年之後我係第一個。」