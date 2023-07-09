娛樂

半個月冇跑步 江嘉敏出招顯瘦

江嘉敏放足電，不怕被花海比下去。 江嘉敏放足電，不怕被花海比下去。
江嘉敏放足電，不怕被花海比下去。
藝人江嘉敏最近相當忙碌，除了拍攝無綫劇集，還要為今年10月挑戰42公里馬拉松賽事做足準備。昨日她在社交網分享近況，站在花海中影靚相，感性寫道：「人生，是漫長的告別，請把握所有相遇的時刻。」又開心表示終於出太陽：「差唔多成半個月冇跑咁滯，惟有着黑色顯瘦吓。」不少網民讚照片影得靚。
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