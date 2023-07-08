9:10 無耆不有（S）（粵／普麗音）

10:50 奇妙的動物之動物界的小可愛（S）（粵／普麗音）

1:15 警聲百二秒及1+1的深情（S）

11:15 晚間新聞（S）及天氣報告（S）及科技探索城市創新動力

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

