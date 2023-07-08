天后被誤當粉絲 Britney拍球星膊頭求合照 遭掌摑嬲爆

美國樂壇天后Britney Spears周三晚與老公Sam Asghari於「賭城」拉斯維加斯一間酒店的餐廳晚膳時，遇上NBA球星雲班耶馬（Victor Wembanyama），Britney上前打招呼時卻被他的保安誤以為是粉絲而遭掌摑！

據知當時Britney與老公及兩名同行人士包括經理人Cade Hudson前往餐廳，剛巧見到雲班耶馬及保安人員在前方，正當她上前拍他的右邊膊頭要求合照時，即被他的保安掌摑。有在場人士拍到Britney被掌摑前的照片，有指她被摑後即倒地，她手持的酒杯亦飛脫。有目擊者爆料指被摑後的Britney即時發火並爆粗大嗌「呢個係美國」！

雲班耶馬於事發後翌日亦有向傳媒講述當時情況，他只表示保安當時只是推開她：「當時有一個人叫我，而保安叫我不要停下，因為會引來一大群人，所以那個人不停叫『先生，先生』，而那個人之後從後面抓住了我。由於我一直向前行，所以我見不到發生甚麼事，而那個人從後面抓住我……不是我膊頭。我只知保安推開了她。我不知道有幾大力，但保安成功推開她。我沒有停下看個究竟，我不停行及享受美味的晚餐。」他表示幾小時之後才獲通知對方是Britney。

而Britney前日亦於社交網站證實事件，不過她的版本就與雲班耶馬的版本有所出入，她說：「我在酒店大堂前往用膳時認出那位運動員，晚上我去另一酒店的餐廳時再見到他，於是我決定上前恭喜他取得成功。當時環境好嘈，我知道那位球員話我從後抓住他，但實情是我只是輕拍他來引起他注意。之後他的保安在眾人面前沒有後望就反手掌摑我的臉，差點令我倒下。」她透露當晚亦被至少20名Fans圍住，但她的保安都沒有打過任何人。

要求道歉 雖然有傳襲擊Britney的保安事後亦有主動過枱向她道歉並希望她諒解，但Britney留言時卻表明雲班耶馬、保安或他們的團隊至今仍沒有向她公開道歉，而她要求他們道歉。Britney被摑後已即時報警處理。

至於Britney的老公Sam前日亦有撰長文回應事件，他不忘狠批該名保安人員打女人的行為，並批評雲班耶馬是「懦夫」。事後有指該保安是雲班耶馬的球隊馬刺保安主任Damian Smith。