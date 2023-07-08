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娜扎化身阿姨 探訪小學生
新疆女星娜扎日前到家鄉的小學探訪，穿着白Tee、牛仔褲、紮着髮髻的她，打扮簡潔，期間與學生們傾偈、玩遊戲，更與小妹妹在操場上跳起新疆舞，友善親切。到午飯時間到，娜扎又穿起圍裙，戴上口罩及廚師帽子，化身食堂阿姨給同學們盛飯，全程相當有愛。
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