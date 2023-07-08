奚夢瑤打扮夠誇 搶宋佳風頭

內地女星奚夢瑤、宋佳及李沁等現身巴黎時裝周，分別於社交平台上載靚相。戴太陽眼鏡的宋佳跟奚夢瑤、劉昊然合照，奚夢瑤穿上誇張剪裁的藍色闊身裝示人，盡顯模特兒風範。

而李沁的服裝較為簡潔，雖然穿白色樽領上衣，但不失優雅。她爭取時間於巴黎漫步，落車一刻被粉絲包圍，多位外籍保安即上前護駕。