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奚夢瑤打扮夠誇 搶宋佳風頭
內地女星奚夢瑤、宋佳及李沁等現身巴黎時裝周，分別於社交平台上載靚相。戴太陽眼鏡的宋佳跟奚夢瑤、劉昊然合照，奚夢瑤穿上誇張剪裁的藍色闊身裝示人，盡顯模特兒風範。
而李沁的服裝較為簡潔，雖然穿白色樽領上衣，但不失優雅。她爭取時間於巴黎漫步，落車一刻被粉絲包圍，多位外籍保安即上前護駕。
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