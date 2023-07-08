中娛星動：為撐黑人 全城圍插 范瑋琪難抵壓力 取消演唱會

台灣藝人陳建州（黑人）捲入「#MeToo」風波，雖然獲太太范瑋琪（范范）信任兼力撐，但連累太太被網民圍插！原本9月舉行演唱會的范范，疑抵受不住壓力而宣布取消個唱。

黑人被「黑澀會」成員周宜霈（大牙）指控性騷擾，他與太太范范事後發聲明，向大牙提告求償1千萬新台幣（約252萬港元）。范范因力撐老公遭外界狠批，不少網民揚言會抵制其演唱會。昨日她終於跪低，主辦單位發聲明取消演唱會，並安排觀眾申請退票，外界估計她損失逾千萬新台幣。

大牙面向陽光 而大牙於事件發生後，昨日罕有更新社交網，分享曬太陽近照，留言：「面向陽光，好熱啊（才想起今天沒有擦防曬隔離出門了）！」正能量爆燈。之後再於限時動態上載與老公用餐的照片，並配文：「努力把健康吃回來，才有力氣打仗。」

另邊廂，自爆曾被黑人要求於酒店過夜同瞓大床的妖嬌，昨日於活動上指黑人未向她認錯，更指若大牙有需要，她可出庭作證。而郭源元也再度發文，透露這幾天的生活，喊話會「好好照顧自己」。