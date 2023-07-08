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苗僑偉操拳 教練都話掂
苗僑偉突破年齡上的局限，有型又有力。
苗僑偉雖然已經65歲，不過多年來保養有道，Fit到漏的好身材被讚「愈老愈有型」。最近，他在香港拍完劇便飛到加拿大與子女團聚，不忘繼續搵教練操打拳。原來教練大有來頭，是健身及拳擊教練MMA選手許博焱，而許博焱亦大讚苗僑偉狀態大勇：「今天第一練。拳法、力量很好！」
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