馬國明活力十足 熱爆照練波

視帝馬國明正籌備與未婚妻湯洛雯舉行婚禮，同時亦忙於拍劇，儘管如此，他依然精力充沛，抽空與明星足球隊踢波，見他在球場上渾身是勁，狀態極佳。他與蕭正楠等一同拍下短片，表示因為太忙，未必能陪隊友返內地踢比賽，蕭正楠則表示已經請假，8月會返內地踢波。