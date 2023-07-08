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馬國明活力十足 熱爆照練波
熱愛足球的馬國明，於酷熱天氣仍全場奔跑，認真厲害。
視帝馬國明正籌備與未婚妻湯洛雯舉行婚禮，同時亦忙於拍劇，儘管如此，他依然精力充沛，抽空與明星足球隊踢波，見他在球場上渾身是勁，狀態極佳。他與蕭正楠等一同拍下短片，表示因為太忙，未必能陪隊友返內地踢比賽，蕭正楠則表示已經請假，8月會返內地踢波。
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