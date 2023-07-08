娛樂

馬國明活力十足 熱爆照練波

熱愛足球的馬國明，於酷熱天氣仍全場奔跑，認真厲害。 熱愛足球的馬國明，於酷熱天氣仍全場奔跑，認真厲害。
熱愛足球的馬國明，於酷熱天氣仍全場奔跑，認真厲害。
視帝馬國明正籌備與未婚妻湯洛雯舉行婚禮，同時亦忙於拍劇，儘管如此，他依然精力充沛，抽空與明星足球隊踢波，見他在球場上渾身是勁，狀態極佳。他與蕭正楠等一同拍下短片，表示因為太忙，未必能陪隊友返內地踢比賽，蕭正楠則表示已經請假，8月會返內地踢波。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc