沈震軒情侶檔搞生意 李幸倪練仙 飯局齋聞唔食

藝人沈震軒與女友陳欣妍及友人投資近千萬的健身中心昨日開幕，好友李幸倪到場支持。她表示每逢拍MV就會斷食及做運動以保持身形，斷食期間會照約朋友食飯，但齋坐不吃，聞了當吃了！

沈震軒（Sammy）與女友陳欣妍（Shirley）齊齊搞生意，他笑言很多人都建議不要與另一半合作做生意，否則很容易反目收場，他卻信心十足：「我係因為感情基礎好，所以先夠膽一齊做生意，否則死梗！我哋好有默契，鬧交都只為啲小事鬧。」問到會否擔心分薄幕前工作的時間？他指雙方的老闆都很支持他們創業：「我上年加入新公司，同老闆講我想做呢個生意，佢即刻話好，叫我幫手操吓公司旗下藝人。另外好多朋友都話想嚟健身，黃智雯都有嚟，仲有好多女神都會嚟。」

除了開健身中心，他們還有連串計劃，Sammy表示：「呢個係一個全方位嘅健康品牌，健身中心只係第一步，我哋仲想發展做餐廳、美容產品，當然最想將分店開到全世界，最想係開到自己家鄉加拿大。（係咪用晒啲老婆本投資？）所以我哋要一齊努力！」

開幕禮有不少好友撐場，其中以李幸倪（Gin Lee）最搶鏡。談到健身話題，她稱每逢拍MV前或有大型工作便會進行斷食以及做運動保持最弗身形：「我會斷食24小時，跟住食一餐，但唔會長期咁做，只會做一、兩個星期。（咁咪唔可以同朋友出街食飯？）唔係，我會照出去，佢哋食嘢，我飲水，我可以忍到。我已經練到另一種境界，畀我聞吓啲味道，我喺個腦中幻想自己食咗。我會記低去過嘅食肆，完咗斷食就逐間食番。」

數口差不敢創業 Gin Lee自認身材未夠完美，希望獲健身中心贊助：「我想操靚馬甲線同手臂線條。（最滿意邊個部位？）鎖骨位，因為唔使點操都有，哈哈！」問到可有興趣做生意？她坦言數口不精，沒信心做生意，但又想嘗試創業：「如果做生意，我想開貓貓Cafe，畀大家嚟到放鬆吓。」