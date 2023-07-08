壽星女計劃造人湊「好」字 陳曉華賀賴慰玲生日 買蛋糕自肥

賴慰玲前晚為劇集開工獲劇組預祝生日，陳曉華相當「有心」，買了自己喜歡的蛋糕祝賀壽星女，賴慰玲又預告會再造人湊成「好」字。

馬德鐘、陳煒、賴慰玲、陳曉華、蔣家旻等前晚在淺水灣為無綫新劇《非常檢控觀》拍攝外景，劇組為賴慰玲預祝生日，陳曉華買了自己喜歡的蛋糕祝賀賴慰玲，非常「有心」，她笑說：「買咗個8吋，我最鍾意食嘅蛋糕。」賴慰玲取笑她：「見佢食得咁開心，都係我一大樂事，佢真係好鍾意食嘢。」

囝囝畢業預跪地爆喊 賴慰玲7月8日「牛一」撞正兒子幼稚園畢業，講起生日願望是希望所有小朋友也有父母愛錫，她預料兒子畢業禮自己會跪地爆喊：「自己好易喊，會帶定啲墊去跪低喊，一定會嚇親其他家長。」她直言有計劃拍完劇後再生BB湊成個「好」字：「完劇、再完埋旅遊拍攝，睇吓下年得唔得，都仲未更年期嘅。」陳曉華被問到何時候輪到她結婚，她笑說：「未有時間，亦冇對象。」

馬德鐘趁為賴慰玲預祝生日大派禮物，補送生日禮物給吳偉豪，連陳煒的結婚禮物也補上，相當有心。劇集月中將煞科，他透露將會到內地與馬來西亞登台搵真銀，並趁登台到附近地方旅遊。講到可會趁外遊順道置業？他說：「之前去大連拍戲，見到有一個古堡咁嘅樓盤，但係因為清水樓，諗到要裝修就放棄冇買。」陳煒亦打算趁日圓匯率低到當地旅遊，但坦言擔心輻射問題，會選擇遠離福島的地方遊玩，亦透露趁香港樓價低，有意再買樓投資。