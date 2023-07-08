娛圈單打：紅顏每多薄命 情關偏闖不過

難得一身好本領，情關偏偏闖不過！華語樂壇天后李玟（CoCo）驚傳自殺消息，紅顏薄命，香消玉殞，令人無比惋惜。去年還見她精神奕奕參演《聲生不息》，接着又見她現身《中國好聲音》，甚至替高分落敗的參賽者抱打不平，怎料如此陽光開朗俏佳人，竟以如此極端方式和世界說再見。

全盛期的CoCo完全冇得輸，歌精舞勁，身材玲瓏浮凸，活脫脫就是一個惹火尤物，難怪紅遍全亞洲，甚至衝出國際，成為首位登上奧斯卡舞台獻唱的華人歌手。事業成就非凡，身家達到10億元，奈何情關偏偏闖不過。

她28歲認識富商老公Bruce，即使大家不同種族不同國籍，對方更比她大16歲兼育有兩女，一樣無阻愛火熊熊燃燒。愛情至上的CoCo全情投入，原本不會煮飯，為愛學習下廚。二人於2011年修成正果，連續兩日在香港舉行耗資過億元的世紀婚禮，更邀請國際巨星Bruno Mars、Alicia Keys擔任婚禮歌手，盛大程度前無古人，難有來者。

可惜有多愛就有多痛。近年頻傳老公變心導致婚姻觸礁，連視如己出的兩個繼女也對CoCo極為冷淡。當年萬千寵愛，猶如掌上明珠；今日獨守空幃，空床冷枕，話變就變，20年感情付諸東流，對比實在過於強烈。天后無法接受得來，終於走上死胡同。

為愛癡狂，為愛憔悴，CoCo不幸患上抑鬱症，身體健康亦隨之亮起紅燈。一段世紀姻緣，換來最心痛的結局。巨星殞落，CoCo媽媽白頭人送黑頭人，不知其洋人老公可會有半點懊悔之心？