頭七安排法師隔岸誦經 李玟疑嘔吐物入肺窒息

李玟離世震驚全城，其姊李思林日前透露死因並非割脈，有傳是嘔吐物吸入肺部致窒息所致。李思林與秋林昨日與法醫官見面，承認妹妹當日的確曾嘔吐，但真正死因要待兩周後才有結果，並透露李玟頭七當日，會有法師在台灣隔岸誦經。

國際天后李玟（CoCo）本月5日因抑鬱症輕生，終年48歲，有指她在家中浴室割脈自殺，不過其二姊李思林（Nancy）日前指妹妹死因並非割脈，要待解剖才知道，昨日她與大姊秋林（Carol）到瑪麗醫院見法醫官，逗留個多小時才離開。對於外界揣測CoCo死因是嘔吐物入肺導致窒息，Nancy表示死因要待法醫判定，但透露妹妹出事當天的確有嘔吐。她們表示法醫方面約需兩周才有結果，待法醫判定死因後才會有下一步。

有傳李玟老公Bruce未經她們同意就擅自刊登訃聞，Nancy坦言訃聞並非由她所發，訃聞有她和Carol的署名，只是Bruce禮貌上的做法：「Bruce有透過助手同我哋講過佢想出訃聞，我建議話不如一齊做，點解要分開出？但助手話Bruce想出訃聞，我5號已經喺社交網出咗個泣告，而且喪禮同追思會日期未定，我覺得冇必要日日出，我自己就會等到有日期之後再出。」她指Bruce的訃聞與她泣告的內容差不多，並無問題，透露CoCo頭七當日已有安排，在台灣會有師傅隔岸替妹妹誦經。

楊紫瓊悲痛哀悼 CoCo於2001年曾在奧斯卡頒獎禮舞台演唱電影《臥虎藏龍》英語版主題曲，主演該片的奧斯卡影后楊紫瓊昨日在社交網分享2人昔日合照，發文悼念：「我深感悲痛，我們失去了一顆閃亮的星星。CoCo是首位在奧斯卡頒獎禮上表演的亞洲人……我們感到非常自豪，而且永遠都會。你和你美麗的聲音將被我們想念。親愛的，安息吧……衷心為CoCo的家人和所有愛你的人獻上誠摯的慰問。」

另外，CoCo生前為善最樂，曾在湖南長沙幫助一位老翁賣柑橘，好讓他在大雪天盡早回家休息，並留下2千元人民幣（約2,160港元），又送上保暖棉衣及4箱補品。CoCo當時知道他所住的村莊有超過20萬斤柑橘滯銷時，立即幫手打包再經由義工幫忙賣出，這位受助的老翁得悉CoCo的死訊後含淚表示：「我記得她的恩情，很感謝她。」至於之前由CoCo擔任代言的珠寶品牌表示，現時不適合再用其肖像做推廣，為尊重CoCo及其家人，日前將大型宣傳海報拆下。