排隊乾煎幾粒鐘 幫偶像慶生 過萬「神徒」逼爆中環 Anson Lo感動爆喊

他續稱最窩心是粉絲每日都會跟他說不用衝得太快,很感激粉絲出席今次活動及對他作出各種形式的應援,知道他們的目的是想讓更多人認識Anson Lo,說到此處他再次哽咽,忍不住轉身拭淚,停了一會兒才說:「我之前喺社交網出咗個限時動態,我話I'll back you up as well。其實我為粉絲實質做過乜?相對粉絲對我嘅支持,我真係冇做過乜,我惟有用歌影視作品去回報。」