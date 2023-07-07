靜香暗示老公想獨立 受事務所醜聞拖累 木村失Job有離心

日本尊尼事務所多年來在藝能界隻手遮天，但年初爆出已故前創辦人的性侵風波後，一石擊起千重浪，連累旗下一哥木村拓哉痛失大型廣告合約，更傳出效力近36年的他有意離巢。

日本尊尼事務所今年初驚爆前創辦人Johnny喜多川長年性侵練習生的醜聞後，因現任社長藤島Julie景子冷處理，令風波連月來未見平息。日前，已故著名作曲家服部良一的二仔服部吉次亦自爆8歲曾遭喜多川性侵，加上著名音樂監製松尾潔因批評尊尼事務所而遭無理解僱，令其企業形象再受打擊。當地網民發起罷買尊尼偶像代言產品運動，更令廣告商對起用尊尼藝人卻步。

身為旗下一哥的日劇天王木村拓哉首當其衝，有報道指他原定今秋獲大型化妝護膚品牌起用做男士系列的代言人，但雙方於春天洽談合約時，撞正喜多川的醜聞曝光，令廣告商打退堂鼓，最終取消合作。

太太抵台宣傳認老 木村早前已傳出因不想捲入事務所醜聞而影響形象，隨時離巢自立門戶。其歌手老婆工藤靜香下月推出以筆名「愛繪理」填詞的新歌《勇者之旗》，歌詞亦疑暗示老公有意獨立。此外，即將於9月相隔30年再在台灣開騷的她，前日飛到當地宣傳，吸引逾200歌迷接機。之後她以女神Look出席記者會，53歲的她承認歲月催人，又自爆不愛運動，平日只靠帶愛犬散步瘦身，而她亦於晚上抽空到台北松山慈祐宮參拜。