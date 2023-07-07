暢所欲玄：乙木日天干命格如何

乙木是出生八字的日天干，代表你的是花花草草，或大樹上的葉片。乙木是輕輕的風吹起而搖晃，是柔木是陰木。乙木不同甲木，甲木命要成富，可以是生木，也可以是死木作棟樑，乙木必須以生木，不能是死木，否則不能為他人所用。

乙木最佳生於春季，花開美麗，人人愛看，蜜蜂蝴蝶皆來採食。春天木氣旺盛，花草根強遍地處處，盛放光芒，代表此命之人健康。乙木命主，命中最喜有太陽丙火，樹葉喜太陽光合作用，有食物就是有錢財之意。

乙木生於夏季，太陽猛烈，人人喜愛涼風，巽卦為風，五行屬木，陰卦，乙木命在夏天可代表為風，人人喜愛。意象是夏天太陽為花葉之光合作用，受歡迎易搵食之意。夏日炎炎，天降甘露，暑氣全消，又可灌溉花花草草，命中有癸水之乙木命，富貴可期。

乙木生於秋，秋霜殺草，見己土財星為農夫之田地，得太陽丙火高照，又有水來灌溉，溫室長大，小康之家生活有期。秋季金氣官星夫星強，命有丙癸，得一兄弟甲木作廟堂來依附，嫁予將軍作一品夫人命。

乙木生於冬，寒木喜向陽，獨喜太陽火照暖大地，有如冬去春來，安享富貴。如無火來溫暖，平民百姓。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅