娛樂

江嘉敏狂咳 飲奶茶「三走」
藝人江嘉敏近日咳到氣管敏感，至今仍未痊愈，她受訪時表示：「咳咗成晚都瞓唔到，又要開工，真係好折磨，惟有咳住咁拍，個個都驚咗我。」她又在社交網分享夾公仔的照片並留言：「人去夾公仔，我去夾公仔，我係都要去夾零食。」並指朋友請她飲了一杯「走冰、走糖、走珍珠」的奶茶，令她哭笑不得。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc