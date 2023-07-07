江嘉敏狂咳 飲奶茶「三走」

藝人江嘉敏近日咳到氣管敏感，至今仍未痊愈，她受訪時表示：「咳咗成晚都瞓唔到，又要開工，真係好折磨，惟有咳住咁拍，個個都驚咗我。」她又在社交網分享夾公仔的照片並留言：「人去夾公仔，我去夾公仔，我係都要去夾零食。」並指朋友請她飲了一杯「走冰、走糖、走珍珠」的奶茶，令她哭笑不得。