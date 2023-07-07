連詩雅姊妹教路要御夫

新任人妻連詩雅獲閨蜜梁諾妍及黎紀君補祝生日，紀君更親手做了一個粉紅色蛋糕，祝她「三年抱兩」，又自認是妹妹：「希望你以後生活美滿，姐夫聽晒你話。」她指3人陪伴彼此度過無數難關，亦見證大家最幸福的時刻，希望繼續一起成長及變老，這番感性留言令連詩雅大為感動。