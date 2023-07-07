中娛星動：連續兩月冇公開行程 趙麗穎靚樣崩壞 工作室捱插

「內地千億點擊女星」趙麗穎近年放慢腳步，劇集產量不大如前，工作室亦連續兩個月發文指沒有公開行程，隨即辣㷫一班「米飯班主」！粉絲力數工作室多宗罪，當中特別介意偶像靚樣驚變「血盆大口」的照片。

有拚命三娘之稱的趙麗穎試過年中無休拍戲，至近年有家庭、有小孩後便減產，即使兩年前宣布與男星馮紹峰結束3年婚姻，亦未見她於影視工作踩行Turbo，一年最多接拍兩劇，跟以往高峰期一年5套劇簡直冇得比，幸好最近幾部劇集均反應不俗，當中《風吹半夏》更入圍今屆上海電視節白玉蘭頒獎禮爭「最佳女主角」，雖然最後未能跑出，但已3度獲提名該獎項的她從容面對。

不過，趙麗穎工作室日前在社交網的發文卻辣㷫一班粉絲，文中指「本月暫無可公開行程活動，如有調整另行通知」，雖然發文附有趙麗穎單眼Cute爆的花絮片，但仍未能撲熄粉絲怒火，紛紛在發文下留言，指工作室已連續兩個月沒有交代偶像行程，今個月僅公布趙麗穎成為3個品牌代言及出席白玉蘭頒獎禮，沒有其他工作，更力數工作室幾宗罪！首先指趙麗穎近期無論宣傳照或廣告照均拍不出效果，當中果汁廣告的花絮照中，趙麗穎的唇膏嚴重塗出界，儼如血盆大口，力斥攝影師及化妝師辦事不力，要求刪相及撤換相關工作人員；其次是工作室之前表示要控告抹黑者，卻一直未見有所行動；最後是趙麗穎新作《與鳳行》預告片過多濾鏡及特效，加上是配音版，認為現時針對演員原聲率的情況下，建議配上原音。

轉投電影圈懷抱 對於粉絲的訴求，趙麗穎工作室仍未表態，前日只上載趙麗穎拍攝彩妝廣告的花絮照，穿黑色貼身禮服的她大晒黃蜂腰，配以Cool爆表情，展現高貴優雅一面。未有新劇拍攝的她，暫時轉軌道拍電影，月前在雲南拍攝《虎狼之路》，另將投入張藝謀執導的新片《第二十條》，該片日前在河北開機，有指趙麗穎將客串飾演劉耀文母親一角。她又被發現從上海飛北京，未知是否私人行程。