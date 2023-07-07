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廖慧儀開窿水着熱上加熱！
廖慧儀享受陽光與海灘，趁機派福利。
藝人廖慧儀本身是瑜伽導師，身形Fit爆。近日香港持續高溫，她急不及待進行「夏水禮」，趁機派福利！她上載心口開窿的比堅尼照，谷出驕人「湯碗胸」，非常火辣，網民抵死留言：「唔怪得地球氣溫上升咗！」又讚她身材完美；不過亦有人唔夠喉，希望她多晒幾張靚相。
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