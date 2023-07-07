獨家探班：林夏薇街頭蒸氣浴 方力申車廂焗桑拿 底褲都濕埋

方力申

方力申正為無綫新劇開工，與林夏薇、陳展鵬展開微妙的三角關係，鏡頭內兩男爭一女，鏡頭外則齊齊鬥耐熱，小方在悶熱車廂內「焗桑拿」，熱到底褲都濕埋；林夏薇與陳展鵬則穿上長袖套裝，在猛烈陽光下挑戰雨後「蒸氣浴」，苦不堪言！

方力申前日在灣仔街頭拍攝無綫劇《逆天奇案2》，酷熱天氣下，身穿白色外套配長褲的他熱到大汗疊細汗，當日他要拍攝大量車廂戲，卻撞正冷氣壞了，坐在車廂中猶如焗桑拿一樣，相當難頂，所以每次Cut機，他即跳出車外散熱，狂吹風扇兼補妝。

小方受訪時直認怕熱，所以喜歡游水：「但我耐熱都OK，頂得住嘅，一路拍一路滴汗，拍咗戲咁耐，好明白遇到好熱嘅時候，更加要心靜自然涼，愈躁只會愈熱，同埋可以練吓EQ。架車唔止冷氣壞，仲要吹熱風，真係熱到內褲都濕埋。」

艱深台詞唔准改 飾演生物學教授的他，又要挑戰大量專有名詞，他說：「家豪哥（總監製劉家豪）講明叫我哋唔好改對白，要原汁原味，好多字都好繞口，要查番個正確讀音，所以難度更加高。」感情線方面，他透露與林夏薇、陳展鵬有一段微妙的三角關係：「我喺劇入面單戀薇薇，不過係曖曖昧昧嗰啲，唔會影響佢哋穩固嘅感情。」

捱熱的不止小方，陳展鵬與林夏薇日前亦穿上黑色套裝拍外景，去年拍攝《寵愛Pet Pet》時中暑的林夏薇，今次有晒經驗，但仍忍不住上載與陳展鵬的合照高呼：「好熱啊！又落大雨，又曬番！」熱氣蒸發效果有如蒸氣浴，認真辛苦。