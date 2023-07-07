離世前見歌迷 忍唔住喊

李玟一向疼錫歌迷，去年底她入院做完手術後，就再沒有公開露面，消息指她離世前兩星期，有內地粉絲專程到香港探望她，當時CoCo忍不住當住粉絲面前流淚，或許是復健承受着痛苦的緣故，而她可能是知道粉絲擔心她的狀況，在她輕生前特意為粉絲錄下一段說話，並上載到內地個人平台，聲帶中的她相當鎮定，並無異樣，她與粉絲喊話：「親愛的，我是CoCo，感受到大家對我的愛跟支持。然後，你們做我的後盾，嗯，我會加油，那這段時間希望你們也身體健康快樂，我非常想念大家，我在努力努力，想念你們，我也非常想念你們哦，愛你愛你。Thank you so much for the gifts，beautiful and very thoughtful！Love you guys！」李玟粉絲後援會指這錄音是7月2日CoCo給他們的語音留言感謝，亦成為了送給歌迷的最後遺言。