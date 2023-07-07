與馮允謙創作歌曲 CoCo遺作未能面世

王菀之與馮允謙昨日先後在香港站與機場出席機場快綫25周年慶祝活動，對於李玟離世，王菀之感到難過，坦言一直視她為偶像，直言未能夠與她合作感到遺憾。而馮允謙指入行第一次參加比賽《超級巨星3》及後來在內地參加《中國夢之聲》也是CoCo擔任評判，對方給予很多鼓勵，覺得她是天使。他除了寫過《斷了》一曲給CoCo外，去年與監製及CoCo三人一起創作了一曲《Love myself》，但相信這首歌永遠也不會面世，他亦無意推出作紀念，認為這首歌是屬於李玟。

此外，有很多藝人發文悼念CoCo，台灣天后蔡依林傷痛表示：「R.I.P。永遠記得燦爛笑容的妳。」曾在內地綜藝節目《我們的歌2》與CoCo被編為一組的鄧紫棋，亦於社交網發文：「你總是帶着甜美溫暖的微笑，你總是充滿勇氣和魄力去面對一切風雨挑戰，我無法想像你經歷了多少，無法想像你笑容背後藏着多少的痛。我會一直想念你，Rest in peace！」至於台灣歌手蕭亞軒收到消息後，情緒低落並淚崩6小時，難忍悲慟情緒的她，將錄音工作緊急宣告停擺，表示：「李玟像我大姐一樣，我還是不能接受。」她指CoCo是她的啟蒙老師：「從我小時候她就是我的天后。我會永遠記得她開心的樣子，我很心痛，她永遠在我心裏面一輩子。」而女星舒淇亦帶着悲痛的心情發文悼念：「願天堂沒有苦痛」。此外，藝人如林俊傑、郎朗、李宇春、任家萱、陳嘉樺、張杰、張韶涵、張信哲、A-Lin、陶喆、王心凌、張雨綺及黃曉明等均發文悼念。