非割脈亡 死因待解剖 李玟不堪乳癌婚變夾擊 10億遺產留媽媽

國際天后李玟（CoCo）因抑鬱症輕生，前晚離世，其家人透露CoCo生前已立遺囑，10億遺產留給最愛的媽媽。多年來CoCo承受感情創傷，與富商老公Bruce分居年多，而昨日爆出驚人內幕，原來她去年罹患乳癌要動手術，之後因腳患再捱一刀，惟身心的痛都由她獨自面對。其分居老公Bruce今日出訃聞，高調地以「摯愛的妻子」向CoCo表達不捨及悲痛之情。

一代樂壇天后殞落，李玟的離世令人萬般不捨，有報道指她於本月2日在家中浴室割脈輕生，由媽媽及二姊李思林（Nancy）發現送院。Nancy昨日指妹妹並非割脈身亡，要待解剖才知道死因，並提到CoCo出事當日送院時，醫生已表示冇得救，但身為中醫師的媽媽不肯放棄，替女兒做中醫治療望有一線生機，Nancy說：「每次行入病房睇住妹妹嘅心跳儀器、呼吸儀器指數，每一秒發出嘟聲，就好似畀釘拮入心，成個人震晒。送院時醫生話妹妹腦細胞已經死咗，但媽媽唔肯放棄，由9點鐘企到11點鐘唔肯坐低，喺妹妹頭頂以中醫手法治療，盡最後努力，睇到好心酸，白頭人送黑頭人。媽咪未夠40歲就做寡婦，一個帶大我哋三姊妹好辛苦，媽咪今年86歲，我哋求醫療團隊畀機會媽咪同妹妹，就算一線生機都唔好放過，請佢哋幫手。好多謝醫生護士，好盡心盡力，好感恩。」她表示自妹妹出事至今，她都沒有睡過，仍然不敢相信現實，直言心臟好像已粉碎，年邁的媽媽對喪女亦大為悲痛，無法接受，至今不眠不食，身體狀況變差，令家人憂心。

原擬本月辦離婚手續 CoCo生前一直是家中的開心果，所有苦難都一個人默默承受，包括感情上及健康上。近年她與Bruce鬧婚變並遷出昔日愛巢，與Bruce分居年多，有消息指其好友提到，CoCo原本預定7月正式辦理離婚手續，但她太癡情不願面對，選擇在離婚前結束生命。Nancy受訪時稱妹妹最大的死穴是感情，對愛情太執着。感情受創，CoCo的身體亦傷痕纍纍，原來去年她不幸患乳癌，發現後及時動了手術，而她抗癌期間一直瞞着媽媽，只得兩姊陪伴，她之後再受腳患困擾，問題排山倒海而來。Bruce知道太太患癌，但選擇外遊，未有陪伴身旁。

據知CoCo出事當天，Bruce並不在港，收到消息後立即返港，今日聯同兩女Rachel和Sarah，以及CoCo兩姊聯名發訃聞：「我們謹以萬分悲痛和不捨的心情通告：經過與抑鬱症的長期鬥爭，李玟CoCo於2023年7月5日離世，享年48歲，全部家人陪伴在側。CoCo是一位內外美麗兼備，溫暖和善良的人。她是一位全能的唱作歌手，一位才華洋溢的表演者，一位關心年輕一代的導師，摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員。她的熱忱和真誠為身邊每個人帶來陽光。她所觸動的許多生命將深深地懷念她。她的影響力和光芒將永遠持續下去。葬禮細節待定，容後公布。」

CoCo生前已立下遺囑，將一切留給最疼錫的媽媽。其身後事將以佛教儀式舉行，家人打算舉行一個歌迷追思會，讓歌迷好好送別偶像。Nancy透露妹妹並非病死，根據香港政府規定需經過解剖，解剖官需要約4至6周時間釐清死因，故目前未有確實時間，喪禮暫時預計8月舉行，望能在兩岸三地舉行追思會。而CoCo於6月30日最後一次露面的照片亦告曝光，當日她與Nancy現身為好友慶生，久未見人的她身穿黑色Tee，依舊留着招牌金髮，不過好友上載的合照就為CoCo遮臉，網民猜測可能當時其狀態已經不佳。

香港娛樂圈每逢「3」字尾的年份就有藝人英年早逝，被網民指為「大凶年」，回顧過去半世紀香港娛圈，的確每隔10年就有星光殞落，包括1973年的李小龍、1983年的傅聲、1993年的黃家駒與陳百強、2003年的張國榮與梅艷芳，以及2013年的陳僖儀。