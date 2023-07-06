睇完騷攬實應援棒瞓 曉格蘭特鬼祟捧場 自認BLACK PINK狂迷

韓國人氣女團BLACK PINK日前在夏日音樂節表演，除了一眾粉絲捧場之外，原來連英國男星曉格蘭特（Hugh Grant）亦難抵她們的吸引力，被粉絲野生捕獲「鬼祟」睇騷，事後他更表示已正式成為BLACK PINK的粉絲！

BLACK PINK在英國倫敦海德公園舉行的夏日音樂節表演，成為首隊在該音樂節表演的K-Pop歌手組合。62歲的曉格蘭特被偷影到穿着BLACK PINK連帽衞衣笠頭於貴賓區內徘徊，事後他亦有於社交平台留言承認：「感謝3個11歲小孩（暗指女兒Tabitha及她的朋友仔）帶我睇BLACK PINK，我已成為瘋狂嘅『Blink』（BLACK PINK粉絲稱號）喇，夜晚攬住我個心形錘仔（應援棒）瞓覺。」他宣布成為「Blink」之後，一眾他及BLACK PINK的粉絲都顯得好雀躍，紛紛留言表示讚賞，有Fans說：「天啊，我喜愛嘅男演員係『Blink』。」另一Fans說：「歡迎加入大家庭！」更有Fans大讚成件事太過可愛！

越南騷假歌單惹不滿 另一方面，BLACK PINK正舉行世界巡唱《BORN PINK》，其中越南演唱會將於7月29及30日舉行，場地是可容納逾4萬人的美亭國家體育場，近日越南場的歌單在網上流傳，與其他場次的23首歌不同，越南場只有13首歌，當中更沒有成員的個人演出，因演唱會門票價格高達3,300港元，相當昂貴，大批當地粉絲大表憤怒和不滿。所屬的YG事務所昨日發聲明澄清：「網上流傳的越南演唱會歌單並不是真的，該場演出的編排是和其他巡唱場次一樣。」