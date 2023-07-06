娛樂

麥包蝦新人 氹陳懿德摸屎
由譚玉瑛、麥長青（麥包）和陳懿德擔任主持的TVB旅遊節目《請1日假去旅行 廣州篇》，今晚一集，3人自駕遊玩轉廣州，當中參觀博物館期間，麥包呃陳懿德摸恐龍糞便化石，譚玉瑛即挺身教訓麥包：「你唔係帶挈佢，係蝦新人呀！」場面搞笑。
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