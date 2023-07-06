買咗樓 有得匿埋 姜濤：冇乜必要撈落去

男團MIRROR成員姜濤昨日到電台宣傳新歌《DUMMY》時，提到之前的歌曲曲風比較深沉，儘管《蒙着嘴說愛你》相對較輕快，但覺得疫情已過，所以不打算再唱：「冇咩意欲再唱，雖然依家我都仲係蒙住（戴咗口罩）。」DJ小儀則潑冷水指他日後一定會再唱，甚至唱足一世，姜濤解開不想唱的原因︰「我驚到4、50歲，去到嗰個年紀仲要cute cute。」

盼鏡粉勿過度關心 姜濤再重提推出《Dummy》是自嘲在「叱咤頒獎禮」中惹來大量負評的表現，更主動向公司要求「雪」自己一年，又爆Seed謂︰「樓都買埋，有地方可以收埋自己，都冇乜必要再撈落去，哈哈！」他曾擔心《Dummy》內的笑聲被誤會他「黐線」，但其實錄聲時醞釀了不少情緒，笑只是其中一個表達方式，又覺得表達憤怒也有很多方式，毋須太激進，亦不會框死自己。

當主持人森美問到其健康情況時，他表示：「不止自己，連同其他MIRROR成員都因為各有工作，所以都覺得好攰。」亦多謝「姜糖」着緊其身體狀況，不過望勿過度關心MIRROR，因為：「我哋都大個喇！」