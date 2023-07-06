林襄含淚食蕉 嫌粗！

台灣樂天桃猿啦啦隊成員林襄人氣高企，日前她亮相節目挑戰「雙人食蕉」，與另一嘉賓一人一邊將香蕉塞滿口，最後吃到流眼淚，林襄忍不住高呼：「這根香蕉真的太大根，粗的不好吃，不粗的才好吃，終於知道這句話的意義了。」影片一出即引發網友熱議，紛紛留言：「這集太讚，很羨慕現場男士」、「林襄又美又可愛」。