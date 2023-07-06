7月6日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月06日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
林襄含淚食蕉 嫌粗！
林襄言行出位，於節目上當眾表演吃香蕉。
台灣樂天桃猿啦啦隊成員林襄人氣高企，日前她亮相節目挑戰「雙人食蕉」，與另一嘉賓一人一邊將香蕉塞滿口，最後吃到流眼淚，林襄忍不住高呼：「這根香蕉真的太大根，粗的不好吃，不粗的才好吃，終於知道這句話的意義了。」影片一出即引發網友熱議，紛紛留言：「這集太讚，很羨慕現場男士」、「林襄又美又可愛」。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230706-0706_00282_054/林襄含淚食蕉--嫌粗！
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc