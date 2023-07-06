丁子朗黐實Bosco 首演陸劇拓財路

無綫小生丁子朗近日獲邀夥拍黃宗澤等演出內地懸疑時裝劇，為進軍內地劇壇「小試牛刀」。目前身在成都開工的他相當感恩，明言知道機會難得，會盡努力，最緊要成功擴闊視野。

剛於6月30日度過26歲生日的丁子朗，演齡僅7年但發展不俗，近期獲無綫開綠燈，安排他北上內地拍劇搵人仔，且有機會與前輩黃宗澤（Bosco）、內地好戲之人王珞丹及袁弘等同場鬥戲。若演出稱職的話，他隨時有機會成為「第二個高海寧」，於內地劇壇殺出一條血路！

據悉，首次涉足內地劇壇的丁子朗，今次以「特演」身份接演懸疑劇《暗戀者的救贖》。台前幕後現已雲集成都開工，開鏡禮上，他孖住Bosco上台合照，隨即引起內地視迷關注及討論。《暗》劇改編自同名小說，講述做事執着但有超凡洞察力的執法者，在調查刑事案過程中，發現與7年前另一案有千絲萬縷關係，故事發展緊張。

挑戰普通話對白 因應劇組的保密協議，丁子朗對角色三緘其口，但談到今次機會難得，他即說：「好彩有機會去睇吓呢個世界，睇吓人哋製作係點，當係一個學習機會。」提到普通話對白，他笑說：「真係接受挑戰，內地每一場戲都比較長，同港劇唔同，今次我要背好多（對白），盡力啦！」

另外，於Bosco開工引來大批粉絲追星，外景現場日日擠滿圍觀者，網上瘋傳一段他在片場逗貓玩耍的視頻，獲網民讚愛心爆棚。