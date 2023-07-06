阿正自Sell「易追」 尹光玩住回春抗AI 傳授襟「撈」大法

尹光昨日拍住《全民造星V》10強止步的Kakit及DJ阿正，合唱改編自其代表作《少理阿爸》的新歌《譚仔撈米線》，創意十足！對於網民戥Kakit未能進身10強不值，尹光認為失敗乃成功之母，開玩笑指Kakit已成為「老母」。而Kakit無視比賽的是是非非，打算用一年時間發展，希望繼續有得撈。

「廟街歌王」尹光昨日偕《造星V》參賽者鄧家杰（Kakit）及電台DJ黃正宜（阿正）現身譚仔雲南米線中環店，率先品嘗「烤雞炸醬撈寬麵/米線」，並合唱尹光的改編歌《譚仔撈米線》，一時「撈撈撈」一時「Go Go Go」，甚為合拍！尹光讚19歲的Kakit跳得又Rap得，可做他的師傅，又表示喜歡與年輕人玩，獲益良多之餘也變得年輕。提到近日網民製作「AI尹光」，他大讚好聽又好笑，歌聲有7、8成似，但強調自己才是正牌，講笑呼籲歌迷慎防騙案。

《造星V》Kakit輸得服氣 Kakit笑前輩尹光百厭，自小聽他的歌大，合作感覺難得。作為《造星V》民選第3名的他，最終未能躋身10強，惹來網民不滿，他表示收到海量打氣留言，非常感恩，尹光亦讚他叻仔，笑說：「失敗乃成功之母，你已經係阿媽喇！」談到敗給對手Ash，Kakit表示感覺舒服及值得，打算用一年時間在圈內發展。另外，對於節目導演發長文斥另一參賽者阿澤不是，他表示不清楚，也不知道有欺凌事件，問到王鋒傳是內定冠軍？他說：「相信觀眾眼光雪亮，睇到佢實力，10強每一個都好值得，不存在造假。」

至於阿正近日投資開咖啡店，換來「老闆娘」稱號，她笑言應該精準點，建議改為「易追單身老闆娘」。她自爆單身兩年，過往對象都非靚仔，希望追求者放膽行動，擇偶條件不論膚色，只要懂廣東話及細心便可。談及生意目標，她想做到像米線店一樣連鎖式經營，會經常落舖打躉，藉此與客人保持良好溝通，笑言會推介自己的「美色咖啡」。