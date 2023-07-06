中娛星動：踢爆「取得龐大財產」 王力宏獲准離婚 李靚蕾擸1.5億？

台灣天王王力宏與李靚蕾前年鬧婚變，離婚官司在美國、台灣兩邊進行。日前美國紐約法院判定離婚獲准，據知訴訟律師費超過百萬元新台幣。不過，雙方互相指摘，並指錯不在自己，李靚蕾的律師表示：「王先生作為過錯方，必須賠償李小姐因他的過錯而產生的訴訟律師費用。」再度展開罵戰，更有傳李靚蕾將分得約1.51億港元財產。

美國紐約法院日前判定王力宏與李靚蕾離婚獲准，李靚蕾透過律師強調：「美國法院經審理後裁定，王先生作為過錯方，必須賠償李小姐因他的過錯而產生的訴訟律師費用，並不是如某周刊報道，因為王先生是原告，所以才需要負擔律師費用。請大家不要被有心人士利用，作為扭曲事實、誤導大眾的工具。」

王力宏代表律師則發出聲明：「很遺憾有人一直將過錯全部推給他方。王力宏先生在紐約法院提出離婚獲准，法院並無認定王力宏先生在離婚事由上有任何過錯，而是基於合法離婚協議書判准，王力宏非常感謝美國法院成全，終於結束與李小姐在婚姻上的紛擾。」聲明中指出：「反倒是，李小姐依離婚協議書已經取得龐大財產，後續又於美國訴訟中另外要求逾千萬美金的鉅額，導致本件審理時間不斷拖長，惟其請求均遭紐約法院駁回。另關於家人的費用，紐約法院判決指出，由台灣法院作最終決定。」

房產未過戶 對於「李小姐依離婚協議書已經取得龐大財產」，有傳李靚蕾將分得約6億元新台幣（約1.51億港元）財產！李靚蕾律師即針對王力宏律師的聲明反擊，指「李小姐並沒有因為離婚而取得王先生任何一毛錢的財產」，並稱「王先生連訴訟的判決都能顛倒黑白」，強調「王力宏『左思右想』的道歉文當中，所稱『你們住的房子我會過戶到你名下』，並沒有過戶給李小姐」。王力宏的代表律師再回應反擊：「吾彊房產已經無償供李小姐居住，且李小姐自己在媒體上公開拒絕受贈吾彊，難道都忘記了？提出此事混淆視聽，實在不必。」