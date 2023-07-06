娛圈單打：玉女賣肉淪毒女 一手好牌全打爛

經典日劇《一公升眼淚》女星澤尻英龍華，自離婚後形象急轉直下，及後吸毒被判刑，個名臭晒，形象盡毀。蟄伏多時終於傳來復出消息，據聞將接拍Netflix新劇，扮演家人遭綁架而成為北韓間諜的高級妓女，不乏情慾場面。很明顯，這位昔日玉女不賣肉便無以為繼。

想當年，澤尻憑着患上小腦萎縮卻不屈不撓的清純學生妹一角，賺盡觀眾熱淚，同時成為最炙手可熱的人氣偶像。但天生麻煩難自棄，她因為脾氣臭檔而備受非議，更連續多年被選為「最討厭女星」之冠。

反叛的個性亦令澤尻付出沉重代價。2009年不理外界反對，下嫁年長22歲的多媒體創作人高城剛，期間更和老公成立工作室，與本來的事務所發生齟齬，最終被事務所怒炒，如日中天的演藝事業被迫中止一年。結果這段婚姻兩年便告玩完，因為老公財困，澤尻決意離婚，奈何老公鐵了心玩嘢，二人對簿公堂，直至2013年澤尻才回復單身。

經此一役，澤尻形象再插谷底，為博翻身不惜盡地一煲，首度下海接拍露點三級片《整容天后》，最終如願以償，電影大收，總算收復失地。但麻煩友就係麻煩友，2019年被搜出藏有搖頭丸，她再承認毒齡達十多年，大麻、可卡因等毒品都Take過，舉國嘩然，自此絕迹藝能界，甚至一度傳出她淪為風月場所的陪酒女郎。

澤尻樣靚身材正，只要她規行矩步，早就成為日劇天后。可惜性格決定命運，親自將一手好牌打爛。如今再次賣肉拍劇，若然又讓她僥倖翻身，以其性格，肯定又會惹出麻煩來。