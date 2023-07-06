張繼聰得戚獻第一次 「大隻Fans」瘋狂應援 謝安琪冧到O嘴

天后謝安琪（Kay）相隔8年重踏電視圈擔任「女一」，捱足720小時兼在40度高溫下拍攝，大隻老公張繼聰在無預警下扮Fans送上應援物，驚喜度爆燈，令她當場O嘴，「寵妻招數」連MIRROR成員Edan也封他為「老公天花板」。

由謝安琪（Kay）、陳靜、賈曉晨、關智斌及女團COLLAR成員芯駖等合演的ViuTV劇《法與情》日前煞料，飾演招積郭大律師的Kay，在拍攝過程中面對重重挑戰，她說：「要背無數艱澀嘅長對白，連續幾日法庭戲，喺最高40度氣溫中着住4層厚嘅律師裝，熱到汗流浹背，仲要好認真咁交戲。」辛苦得來有窩心回報，導演每次停機，來自四方八面的工作人員即撲埋身，她說：「佢哋拎住風扇衝埋嚟，為我哋吹風降溫。」

Edan讚「好癲」 不過最令Kay「冧豬」的，必定是老公張繼聰的重量級驚喜，當日戴住大律師假髮的她趕往拍攝前，突然被工作人員帶到休息室，除見滿枱珍珠奶茶及食品外，全場每個角落均貼滿印有「最後大直路，辛苦大家！《法與情》繼續拍攝順利」的應援海報，下款則是「默默應援郭大狀的Fans上」，配以手瓜起𦟌的張繼聰照片，睇到Kay嘩嘩聲，頻說：「好低調，有心思，呢個Fans練到咁大隻，又大手筆，加一分。」受惠的拍檔關智斌（Kenny）亦搞笑說：「好多謝郭大狀嘅Fans呀！」

阿聰在社交網上載「代言作」，向老婆示愛：「人生咩都有第一次，男人老狗做應援，問你怕未？兄弟們，學嘢啦！多謝兩位同事嘅幫忙，呢鋪威威。」又Tag老婆問：「收唔收貨？如果睇啱咗電單車嘅……你估呢……就……」好友Edan亦頂唔順，留言：「好癲，老公天花板！」翌日輪到Kenny的「真Fans」有樣學樣，送上印有偶像靚仔相的餐盒。

另外，阿聰與囡囡張靖的父女檔廣告昨日曝光，6歲的張靖首度演出零怯場，全情賣萌，被讚有其父當年的童星風範；至於Kay與阿聰亦首次夫婦檔拍攝床褥廣告，Kay坦言很多客戶邀其囡囡拍廣告。