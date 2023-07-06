婚變打擊 再歷腳傷 李玟抑鬱自殺亡 終年48歲

樂壇天后李玟（CoCo）近年飽受抑鬱症煎熬，加上婚變傳聞的影響，7月2日於香港家中輕生，被發現送院急救後，昨晚返魂乏術，終年48歲。CoCo兩位胞姐秋林及思林懷着沉重的心情向傳媒發文公布死訊，並呼籲不要忘記CoCo，希望給大家感受她的愛與快樂，一字一淚，令人惋惜唏噓！

李玟兩位家姐秋林及思林昨晚懷着悲痛心情，向媒體發文交代CoCo的死訊，指CoCo於數年前不幸患上抑鬱症，曾經長時間與病魔抗爭，然而上周開始病情急轉直下，年屆80歲的母親及家姐24小時輪流陪伴，身邊朋友亦抽空陪伴，惟她仍在家中輕生，母親發現CoCo昏迷，當時由兩位家姐電召救護車，送到瑪麗醫院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終昨日返魂乏術。

家人：希望她去了更快樂的地方 談到CoCo多年來努力地為華人歌手在國際歌壇開拓一片天地，秋林及思林表示為妹妹自豪，亦非常感恩和榮幸有這麼優秀、傑出的一位妹妹，最後二人補充：「希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬，相信上天一定會給她一個最好的安排！現在我們最大的責任就是好好照顧年邁的母親，希望大家多為這位老人家祈福！最後希望大家除了懷念CoCo，更希望你們分享她那標誌的燦爛笑容、真誠待人及傳遞善良愛心給你們身邊每一位，延續CoCo的心願——讓所有在她身邊的人感受到她的愛和快樂。」

身為樂壇天后的CoCo去年有份參與綜藝節目《聲生不息．港樂季》演出，雖然於鏡頭前頻展笑臉兼一派傻大姐風範，但原來其內心深處卻相當脆弱兼抑壓負面情緒，早前更受腳傷影響，體重一度跌至93磅，情況令人擔憂，不過當時思林卻「報喜」指CoCo正在接受康復治療。

與此同時，CoCo傳出與加拿大籍富商Bruce婚變，又指CoCo早前已搬離半山愛巢，剛過去的情人節前夕，她推出新歌《Tragic》，歌詞內容圍繞「愛情走到如今已成悲劇，終於懂得離開才是最好的安排」。

其實李玟於2011年下嫁Bruce，當時被形容為「世紀婚禮」，雙方耗資1.5億港元舉行一連兩日的婚宴，婚後加上Bruce的兩名女兒，一家四口相處融洽不時放閃，惟近年已此情不再。CoCo由始至終雖未有正面回應婚變傳聞，但外界已幾乎肯定這段關係已離婚收場。而近月CoCo以腳傷休息為理由暫別幕前，就連早前的《聲生不息．寶島季》亦只能剪出其以往演出視頻加插其中，當歌迷正期待CoCo復出之際，昨晚卻驚傳噩耗，一代天后從此殞落，絕對是樂壇最大的損失。