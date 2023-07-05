出埠培情 高調晒合照 韓韶禧傳暗撻男模 情侶裝洩蜜

韓國神劇《夫妻的世界》28歲女星韓韶禧，近日傳出撻着26歲男模蔡鐘碩，兩人被指曾穿情侶裝及出現在同一地方外，更曾高調在社交網公開合照，但事務所澄清他們只是好友關係。

韓韶禧去年6月傳暗撻合作韓劇《無法抗拒的他》的男神宋江，當時網上流傳兩人戴口罩約會的照片，但最後竟然擺烏龍，原來是她與韓劇《以吾之名》男星文相民等人去聚餐的照片。近日她爆出新戀情，疑似撻着比她細2歲的小鮮肉男模蔡鐘碩。

有網民在討論區列出她與蔡鐘碩拍拖的證據，指他們多次在社交網洩蜜，包括上載在同一地方及穿同款衣服的照片，韓韶禧於本月1日出發往法國巴黎出席品牌活動，蔡鐘碩亦於同日飛巴黎，懷疑趁機在當地約會，網上亦流傳疑似兩人外出的背影照。

社交網晒合照 據悉，模特兒出身的韓韶禧與蔡鐘碩已認識多年，她不時上載與模特兒好友的照片，蔡鐘碩亦多次出現在合照中。不過，韓韶禧的事務所很快便否認拍拖傳聞：「她和蔡鐘碩的緋聞絕對不是事實，他只是韓韶禧的模特兒朋友之一。」對於兩人被拍得一起外出，事務所表示：「相中的兩個人的確是韓韶禧和蔡鐘碩，但當時並非只有他們。」