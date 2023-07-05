娛樂

甄珍神隱多時 驚喜現身
74歲台灣經典女星甄珍去年與兒子章立衡傳出失聯，幸而虛驚一場，神隱一年的她近日終於露面。姜大偉日前與朋友食生日飯，他前日於社交網分享合照，只見甄珍穿上紅色上衣，坐在中間位，面色紅潤，健康狀況不俗。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc