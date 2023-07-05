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甄珍神隱多時 驚喜現身
74歲台灣經典女星甄珍去年與兒子章立衡傳出失聯，幸而虛驚一場，神隱一年的她近日終於露面。姜大偉日前與朋友食生日飯，他前日於社交網分享合照，只見甄珍穿上紅色上衣，坐在中間位，面色紅潤，健康狀況不俗。
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