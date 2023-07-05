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白雲浸浴變屎撈人
「35E咪神」白雲近日網晒多張於浴缸拍攝的唯美沙龍相，深不可測的事業線令人目不轉睛。然而，其中一張白雲瞇眼瞓在浴缸的照片，看似飄飄欲仙，不過整體構圖就不禁讓人聯想《麥兜》的經典角色「屎撈人」。
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