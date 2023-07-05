何雁詩回歸樂壇 簽張子丰旗下

歌手何雁詩即將回歸樂壇，並簽約老友張子丰主理的製作公司，成為公司全新音樂廠牌的第一位女歌手，她說：「之前離開舊公司後，做過獨立歌手，兩樣都試過，既然有適合嘅人，大家思想一致都可以合作，可以專心做好音樂上嘅嘢，其他行政管理等工作可以交畀佢哋去做。」她表示囝囝開始大了，也放心給家人幫手照顧。