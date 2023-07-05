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周潤發確診 暫停跑戲院
周潤發連日來忙於宣傳新片《別叫我〝賭神〞》，一有空檔就跑到戲院見影迷，可是他遺憾地告知要休息一下，他說：「原本應承今個星期繼續跑戲院同大家見面、分享、selfie，但呢兩日覺得唔舒服，今日確診Covid，所以暫時未能同觀眾見面；等身體好番，我會重出戲院，同大家見面！」
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